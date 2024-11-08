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17:59, 8 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский отказался подписать принятый Радой скандальный закон

Шмыгаль: Зеленский отказался подписать закон о наказании за хранение дров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать принятый Радой закон, предусматривающий наказание за хранение дров без соответствующих документов. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

Политик также подчеркнул, что правительство республики будет содействовать украинцам, заготавливающим дрова для отопления своих домов зимой. По его словам, никаких ограничений на заготовку дров в стране не будет.

«В сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо. Поэтому никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет», — отметил он.

Ранее об отказе президента подписать скандальный закон сообщил его советник по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин. При этом он отметил, что по техническим причинам время на ветирование этого документа прошло.

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