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13:07, 8 ноября 2024Бывший СССР

Зеленского сравнили с одержимой престарелой содержанкой

Военкор Коц сравнил Зеленского с одержимой престарелой содержанкой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц сравнил президента Украины Владимира Зеленского с одержимой престарелой содержанкой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Военкор прокомментировал публикацию газеты El Pais о том, что офис Зеленского хочет сближения позиций с избранным президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, издание упомянуло, что Зеленский один из первых поздравил американского политика с победой.

Коц подчеркнул, что желание украинского главы «быстрее отдаться новому хозяину Белого дома» вызывает презрение. Как отметил военкор, Зеленский пытается позиционировать себя как президента суверенного государства. «А ведет себя как престарелая содержанка, одержимая перспективным олигархом», — добавил он. По мнению военного корреспондента, «романтики» в отношениях между политиками не будет.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп не сможет убедить Украину пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.

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