Байдена заподозрили в нарочном изображении признаков деменции

Американцы заподозрили, что Байден специально изображал признаки деменции

В социальной сети X (бывший Twitter) активно обсуждается новая теория заговора о том, что пока еще действующий президент США Джо Байден нарочно изображал симптомы деменции. В доказательство этому пользователи приводят видео, на котором запечатлено последнее обращение политика к нации. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

По мнению американцев, во время выступления Байден выглядел уверенно, говорил связно, не допускал ошибок и не запинался. Также жители США считают, что он вдруг стал казаться более сообразительным.

Некоторые из принимающих участие в обсуждении ситуации убеждены, что Байден, подобно персонажу Мизинцу из «Игры престолов», весь последний год сознательно вел себя странно, чтобы спасти США. Также пользователи обратили внимание на то, что президент за семь минут своей речи ни разу не поблагодарил Камалу Харрис, и из этого сделали вывод, что странное поведение — это продуманный ход опытного политика для того, чтобы «убрать» Харрис из политической игры.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед началом специальной военной операции (СВО) у Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Киева. «То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Кулебу за это реплику.