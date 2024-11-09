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08:06, 9 ноября 2024Бывший СССР

Захарова высмеяла слова Кулебы о документах на столе Байдена

Захарова высмеяла реплику Кулебы намеком на слова в гимне Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sefa Karacan / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на реплику экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что видел за два дня до начала специальной военной операции на столе у президента США Джо Байдена папку с документами о гибели Украины.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — высмеяла слова Кулебы дипломат.

Ранее Кулеба написал, что перед началом специальной военной операции (СВО) у Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Киева. «То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — подчеркнул он.

При этом Кулеба заверил, что всем сердцем переживал за судьбу Украины. По мнению министра, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом был именно Байден.

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