Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала об отсутствии призовых на чемпионате России по плаванию. Интервью со спортсменкой доступно на канале Вити Кравченко в YouTube.
По словам пловчихи, раньше за победу давали три тысячи рублей, а за второе место две тысячи. «Сейчас нам дают сертификат на покупку купальников. Ну, либо сумочку дарят с инвентарем, очки, рюкзачок. Все за чемпионат России ты это получаешь. Вот твои призовые», — заявила Ефимова.
Россиянка отметила, что сейчас у детей пропадает мотивация заниматься плаванием. «В меня вкладывали мечту стать олимпийской чемпионкой. А тут какая мотивация? Выиграть купальник?» — заявила Ефимова.
Помимо шести побед на чемпионатах мира в активе Ефимовой бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.