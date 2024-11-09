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15:09, 9 ноября 2024Спорт

Ефимова рассказала об отсутствии призовых на чемпионате России по плаванию

Юлия Ефимова рассказала об отсутствии призовых на чемпионате России по плаванию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала об отсутствии призовых на чемпионате России по плаванию. Интервью со спортсменкой доступно на канале Вити Кравченко в YouTube.

По словам пловчихи, раньше за победу давали три тысячи рублей, а за второе место две тысячи. «Сейчас нам дают сертификат на покупку купальников. Ну, либо сумочку дарят с инвентарем, очки, рюкзачок. Все за чемпионат России ты это получаешь. Вот твои призовые», — заявила Ефимова.

Россиянка отметила, что сейчас у детей пропадает мотивация заниматься плаванием. «В меня вкладывали мечту стать олимпийской чемпионкой. А тут какая мотивация? Выиграть купальник?» — заявила Ефимова.

Помимо шести побед на чемпионатах мира в активе Ефимовой бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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