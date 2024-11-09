Эксперт заявил об отказе Горбачева от ГДР до падения Берлинской стены

Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены

Генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены. Об этом РИА Новости рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, когда Горбачев прибыл в Берлин 7 октября 1989 года, руководитель ГДР Эрих еще руководил страной. «Горбачев тогда сказал, <...> что мы в Германии поняли как "Жизнь наказывает тех, кто приходит слишком поздно», — подчеркнул Нимайер.

Эксперт считает, что глава ГДР скорее хотел получить поддержку СССР для стабилизации государственного аппарата и силовых структур.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер оказался в ярости после того, как писатель Марко Мартин на мероприятии в Берлине раскритиковал политика за прежнюю позицию в отношении к России. Критика прозвучала во время приема во дворце Бельвю по случаю 35-летия падения Берлинской стены.