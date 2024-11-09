Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:40, 9 ноября 2024Наука и техника

Эксперт заявил об отказе Горбачева от ГДР до падения Берлинской стены

Нимайер: Горбачев отказался от ГДР еще до падения Берлинской стены
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены. Об этом РИА Новости рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, когда Горбачев прибыл в Берлин 7 октября 1989 года, руководитель ГДР Эрих еще руководил страной. «Горбачев тогда сказал, <...> что мы в Германии поняли как "Жизнь наказывает тех, кто приходит слишком поздно», — подчеркнул Нимайер.

Эксперт считает, что глава ГДР скорее хотел получить поддержку СССР для стабилизации государственного аппарата и силовых структур.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер оказался в ярости после того, как писатель Марко Мартин на мероприятии в Берлине раскритиковал политика за прежнюю позицию в отношении к России. Критика прозвучала во время приема во дворце Бельвю по случаю 35-летия падения Берлинской стены.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова высмеяла слова Кулебы о документах на столе Байдена

      Тренер российского баскетбольного клуба раскрыл секрет похудения на 90 килограммов

      Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ

      Сдавшийся в плен под Курском боец ВСУ рассказал об отношении российских военных

      В Минобороны подтвердили взятие в плен украинской военнослужащей в Курской области

      В МЧС предупредили о притворяющихся спасателями мошенниках

      Эксперт заявил об отказе Горбачева от ГДР до падения Берлинской стены

      В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

      В Иране ответили на заявления о причастности к покушениям на Трампа

      Овечкин прервал голевую серию и выругался на матче с «Питтсбургом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше