Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:35, 9 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о провале визита Зеленского в Венгрию

Соскин заявил о полном провале визита Зеленского в Будапешт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Венгрию. Об этом Соскин высказался в эфире своего канала на YouTube.

Соскин заявил о провале визита Зеленского в Будапешт. По его мнению, глава государства вел себя неподходящим образом.

«У Зеленского, видимо, сдавали нервы, он уже был весь <...> очень агрессивно-взвинченный. <...> Там <...> Зеленский аж рвал и метал», — отметил он.

Материалы по теме:
Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Незабытое староеУкраина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
23 мая 2019
Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Минские недоговоренностиЗеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
27 апреля 2020

По мнению аналитика, Зеленский ездил в Будапешт, чтобы наладить отношения с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Однако украинский лидер, скорее всего, вызвал только недовольство Орбана своим поведением и отказом подписывать двусторонний договор с Венгрией.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение. Украинский лидер прибыл в Венгрию впервые с 2022 года. Политик планировал участвовать в Саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск подключился к разговору Трампа и Зеленского. Какой прогноз он дал о завершении конфликта на Украине?

      Овечкин прервал голевую серию и выругался на матче с «Питтсбургом»

      Умер актер из фильма «Пункт назначения»

      Захарова высмеяла слова Кулебы о документах на столе Байдена

      На Западе рассказали о применении Россией новых бомб с дальностью поражения 120 километров

      В США заявили об изменениях в политике Трампа по Украине до инаугурации

      В Киеве дрон попал в дом посла Эстонии на Украине

      На Украине заявили о провале визита Зеленского в Венгрию

      Силы ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над территорией России

      В Германии рассказали о ярости Штайнмайера после критики его позиции по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше