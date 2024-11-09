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12:15, 9 ноября 2024Бывший СССР

Названа предварительная причина жесткой посадки вертолета в Казахстане

МО Казахстана: жесткая посадка Ми-8 произошла из-за технической неисправности
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: МЧС Республики Казахастан

Министерство обороны (МО) Казахстана назвало предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-8, в результате которой не стало одного человека. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, причиной случившегося могла стать техническая неисправность. Отмечается, что жесткая посадка произошла во время учебно-тренировочного полета. Вертолет принадлежит Военному институту Сил воздушной обороны Казахстана.

Также в МО республики подтвердили информацию о том, что на борту находились три человека, один из которых не выжил, а двое были госпитализированы с травмами.

О том, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Казахстане, стало известно ранее 9 ноября. Происшествие случилось в районе села Сарыжар недалеко от границы с Россией.

Перед этим сообщалось, что в Ставропольском крае совершил жесткую посадку самолет Ан-2. На борту находились пять человек, обошлось без жертв.

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