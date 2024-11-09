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10:56, 9 ноября 2024Бывший СССР

Вертолет совершил жесткую посадку в Казахстане

В Казахстане вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Balakleypb / Shutterstock / Fotodom

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Казахстане, в результате не стало одного человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

Сообщается, что жесткая посадка произошла в районе села Сарыжар Мартукского района Актюбинской области. На борту находились три человека. В результате один человек не выжил, двое получили травмы. Пострадавших доставили в областной центр Актобе для оказания помощи.

Вертолет, предположительно, принадлежит Министерству обороны Казахстана.

В конце октября сообщалось, что в Ставропольском крае совершил жесткую посадку самолет Ан-2. На борту находились пять человек, обошлось без жертв.

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