Вертолет совершил жесткую посадку в Казахстане

В Казахстане вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Казахстане, в результате не стало одного человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

Сообщается, что жесткая посадка произошла в районе села Сарыжар Мартукского района Актюбинской области. На борту находились три человека. В результате один человек не выжил, двое получили травмы. Пострадавших доставили в областной центр Актобе для оказания помощи.

Вертолет, предположительно, принадлежит Министерству обороны Казахстана.

В конце октября сообщалось, что в Ставропольском крае совершил жесткую посадку самолет Ан-2. На борту находились пять человек, обошлось без жертв.