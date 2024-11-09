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12:39, 9 ноября 2024Мир

Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом

Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом на вокзале
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Naseer Ahmed / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с терактом на железнодорожном вокзале города Кветта. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», — говорится в сообщении.

Также в тексте послания отмечается, что Россия намерена продолжить взаимодействие с Пакистаном в рамках борьбы с терроризмом.

Ранее в ноябре Колпинский районный суд Петербурга арестовал несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в теракте за поджог станции сотовой связи.

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