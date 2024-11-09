Россия и Руанда ввели безвизовый режим для владельцев диппаспортов

РФ и Руанда отменили визы для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических или служебных паспортов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств «на полях» первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка в субботу, 9 ноября.

Во время беседы министры обсудили вопросы дальнейшего укрепления дружественных российско-руандийских отношений, а также расширения взаимодействия в различных областях, в том числе торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной.

Ранее глава консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил журналистам, что РФ готовит соглашения о безвизовом режиме с девятью государствами Африки и Ближнего Востока. Он не стал уточнять сроки окончания этого процесса, поскольку переговоры по проектам находятся на различных стадиях и имеют свою специфику.