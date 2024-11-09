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16:15, 9 ноября 2024Россия

Российских автовладельцев предупредили об одном изменении

Хинштейн: флаг России на госномерах станет обязательным до конца года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Флаг России в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным до конца 2024 года. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ», — написал он.

Ранее в Госдуме высказались о судьбе старых автономеров после изменения ГОСТ.

В мае 2024 года Александр Хинштейн выступал с жалобой на отсутствие триколора на номерах. Тогда отмечалось, что водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут.

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