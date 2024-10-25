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11:53, 25 октября 2024Россия

В Госдуме высказались о судьбе старых автономеров после изменения ГОСТ

Депутат Ефимов заявил, что при новом ГОСТ автономеров нужно дать 5 лет на замену

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Корректировки о российском триколоре на автомобильных номерах, которые могут быть внесены в ГОСТ, не должны быть накладными для граждан, считает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о судьбе старых номеров после вступления изменений в силу.

Ранее стало известно, что российский флаг на автономерах может стать обязательным. Такие изменения в ГОСТ планируют внести до конца 2024 года. Об этом сообщили в Госавтоинспекции (ГАИ).

По мнению депутата, идея сделать триколор на номерах правильная, а вопрос о практике применения требует обсуждения.

«Это не значит, что завтра все должны сменить. Вот вы будете менять номера, и вам уже дадут такой. Я, допустим, считаю, что у меня есть машина, и мне менять не надо. Другое дело, что в течение каких-то 10 лет все замениться. Я не думаю, что это будут какие-то принудительные вопросы. Есть люди, которые, может быть, пойдут и инициативно сменят. Надо что сделать так, чтобы это было удобно и ненакладно для пользователей, а это значит, им надо установить срок, допустим, 5 или 10 лет или, самое лучшее, когда будут новые номера выдавать, тогда уже пойдут триколоры. У меня такое мнение», — поделился Ефимов.

В мае 2024 года с жалобой на отсутствие триколора на номерах выступал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Тогда отмечалось, что водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут.

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      Екатерина Смирная
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