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23:49, 9 ноября 2024Мир

США и Великобритания атаковали три военных лагеря хуситов в Йемене

США и Британия ударили по трем военным лагерям хуситов в йеменской столице Сане
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Nusaibah Almuaalemi / Reuters

США и Великобритании нанесли серию авиаударов по военным объектам движения хуситов «Ансар Аллах», расположенным в подконтрольной им столице Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в движении.

Он уточнил, что американская и британская авиация нанесла три удара по Сане вечером 9 ноября. По словам собеседника агентства, были атакованы военные базы и склады оружия в нескольких районах города. В частности, под удары попали районы Эн-Нахдейн, Эс-Сабин и Эль-Хафа. Он добавил, что в столице Йемена были слышны сильные взрывы, однако не стал сообщать сведения о последствиях атаки, в том числе возможных пострадавших.

Ранее США и Великобритания атаковали йеменский город Ходейду — административный центр одноименной провинции, которую контролирует мятежное движение хуситов «Ансар Аллах». Сообщалось, что было нанесено не менее двух ударов по территории международного аэропорта города, который не действует с 2015 года. По некоторым данным, он может использоваться хуситами как объект военного назначения.

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