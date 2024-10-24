США и Британия атаковали йеменский город Ходейда

Al Masirah: США и Британия нанесли удары по йеменскому городу Ходейда

США и Великобритания атаковали йеменский город Ходейда — административный центр одноименной провинции, которую контролирует мятежное движение хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий движению телеканал Al Masirah.

По данным телеканала, было нанесено не менее двух ударов по территории международного аэропорта Ходейды, который не действует с 2015 года.

Уточняется, что он может использоваться хуситами как объект военного назначения. В сообщении Al Masirah не уточнили информацию о последствиях атаки, возможных жертвах и пострадавших.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении представителями движения ударов с помощью беспилотников по военным объектам в израильских Тель-Авиве и Эйлате.