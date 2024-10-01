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10:23, 1 октября 2024Мир

Хуситы заявили об ударах по объектам в двух городах Израиля

Хуситы заявили, что нанесли удары по военным объектам в Тель-Авиве и Эйлате

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Представители йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что нанесли удары с помощью беспилотников по военным объектам в Тель-Авиве и Эйлате. О нанесении ударов по двум израильским городам сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, передает ТАСС.

По словам представителя хуситов, сформированные ими ВВС «нанесли удар по военной цели израильского противника» в Тель-Авиве с использованием беспилотников. Кроме того, четыре беспилотника были запущены в сторону военных объектов в Эйлате.

Ранее хуситы нанесли ракетный удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион, когда в страну из Нью-Йорка возвращался премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По словам хуситов, обстрел аэропорта был произведен с помощью ракеты «Палестина-2».

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      Виктория Кондратьева
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