Хуситы ударили по аэропорту в Израиле во время возвращения Нетаньяху

Хуситы сообщили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху

Хуситы сообщили, что нанесли ракетный удар по израильскому аэропорту Бен-Гурион во время возвращения в страну премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что атака была совершена, когда политик возвращался из Нью-Йорка после выступления в Генассамблее ООН. По словам хуситов, обстрел аэропорта был произведен с помощью ракеты «Палестина-2». В Тель-Авиве пока не комментировали ситуацию.

Незадолго до этого Израиль заявил о ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Атака велась на бункер, расположенный под жилым домом, где и находился Насралла. Как стало известно в течение дня, в ходе нее истребители сбросили 85 бомб весом в одну тонну.