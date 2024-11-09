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02:12, 9 ноября 2024Мир

В США заявили о скором распаде коалиции Шольца

FP: распад «погрязшей в коллапсе» коалиции Шольца станет благом для Германии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press

Распад правящей партийной коалиции социал-демократов, свободных демократов и «Зеленых» позволит ФРГ лучше подготовиться к президентскому сроку победителя выборов в США Дональда Трампа. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

В статье говорится, что трехпартийная коалиция в Берлине под руководством канцлера Германии Олафа Шольца «погрязла в коллапсе». «Кажется, что это произошло в ужасный момент после переизбрания Трампа. <...> Но на деле кризис в Берлине может оказаться хорошей новостью», — отметил автор.

По мнению журналиста, коалиция Шольца показала себя совершенно неэффективной и разделенной при решении множества вопросов, поэтому ее скорый распад станет благом для страны.

Ранее в МИД РФ заявили, что политическая система Германии стала классическим примером «банановой республики», что показывает раскол правящей в ФРГ коалиции.

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