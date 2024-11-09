Британский политик Фарадж призвал к уступкам стороны конфликта на Украине

Член британского парламента от Клактона, лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж заявил, что в конфликте на Украине каждой стороне придется пойти на компромиссы для достижения мирных договореностей. Об этом он высказался в интервью телеканалу Sky News.

Фарадж призвал к уступкам стороны конфликта на Украине и подчеркнул, что в текущей ситуации есть два выбора — пойти на переговоры или продолжать спонсировать кризис. «Если и были бы территориальные уступки, то всё это нужно для переговоров», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале. Он напомнил, что взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны, был выработан.