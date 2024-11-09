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04:31, 9 ноября 2024Мир

В Британии призвали к уступкам стороны конфликта на Украине

Британский политик Фарадж призвал к уступкам стороны конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Найджел Фарадж

Найджел Фарадж. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Член британского парламента от Клактона, лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж заявил, что в конфликте на Украине каждой стороне придется пойти на компромиссы для достижения мирных договореностей. Об этом он высказался в интервью телеканалу Sky News.

Фарадж призвал к уступкам стороны конфликта на Украине и подчеркнул, что в текущей ситуации есть два выбора — пойти на переговоры или продолжать спонсировать кризис. «Если и были бы территориальные уступки, то всё это нужно для переговоров», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале. Он напомнил, что взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны, был выработан.

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