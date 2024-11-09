В Германии высмеяли выдвижение Шольца на пост канцлера

Экс-глава Минфина ФРГ Линднер высмеял выдвижение Шольца на пост канцлера страны

Глава Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ Кристиан Линднер высмеял планы бывших партнеров по правящей коалиции Олафа Шольца и Роберта Хабека выдвинуть свои кандидатуры на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Зеленых», соответственно. Об этом он написал в социальной сети X.

Линднер высмеял выдвижение Шольца на пост канцлера и подчеркнул, что в стране «уже сошли с ума».

«Нет собственного большинства, а сейчас в правительстве два кандидата в канцлеры», — сказал он.

Ранее Шольц уволил Линднера. Экс-министр раскритиковал политика, заявив, что Шольц намеренно привел к расколу СвДП, СДПГ и «Зеленых».