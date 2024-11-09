В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор российского региона Алексей Смирнов.

Он призвал жителей соблюдать бдительность, а также добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность для отражения возможного нападения.

Ранее стало известно, что российские военные в Курской области отразили за сутки семь контратак украинских войск и сорвали удары в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Старая Сорочина. В результате действий военнослужащих РФ украинские формирования понесли потери, а их попытки выйти в прорыв потерпели неудачу.

До этого бойцы Вооруженных сил России освободили трех мирных жителей Курской области. Глава региона указал, что один спасенный человек — уроженец Глушковского района региона, еще двое — мужчина и женщина — жили под занятой украинскими войсками Суджей.