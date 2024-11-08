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18:38, 8 ноября 2024Россия

Российские военные спасли мирных жителей под Суджей в Курской области

Глава Курской области Смирнов: ВС России освободили трех жителей приграничья
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил России освободили трех мирных жителей Курской области. О том, что военные спасли россиян, рассказал глава региона Алексей Смирнов в Telegram.

По словам Смирнова, один спасенный человек — уроженец Глушковского района региона, еще два — мужчина и женщина, — жили под занятой украинскими войсками Суджей. «Сейчас люди в безопасности, им оказывается всесторонняя помощь», — рассказал глава региона.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор.

Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.

ЖЗЛ
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