Российские военные спасли мирных жителей под Суджей в Курской области

Глава Курской области Смирнов: ВС России освободили трех жителей приграничья

Бойцы Вооруженных сил России освободили трех мирных жителей Курской области. О том, что военные спасли россиян, рассказал глава региона Алексей Смирнов в Telegram.

По словам Смирнова, один спасенный человек — уроженец Глушковского района региона, еще два — мужчина и женщина, — жили под занятой украинскими войсками Суджей. «Сейчас люди в безопасности, им оказывается всесторонняя помощь», — рассказал глава региона.

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор.

Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.