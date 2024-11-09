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13:01, 9 ноября 2024Россия

Многодетная семья из Твери отравилась неизвестным веществом

Семья из Твери отравилась неизвестным веществом, двухлетняя дочь умерла
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Многодетная семья из города Вышний Волочек Тверской области отравилась неизвестным веществом. Один из детей не выжил, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Семья заметила первые признаки отравления в четверг, 7 ноября. Двое взрослых с тремя детьми обратились за медицинской помощью, однако через некоторое время двухлетняя дочь пары скончалась в больничной палате. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно о смерти еще одного ребенка из многодетной семьи, которая отравилась неизвестным веществом во время ужина в селе Красная Сопка Красноярского края. До этого сообщалось о гибели детей в возрасте 6, 11 и 13 лет.

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