Многодетная семья из Твери отравилась неизвестным веществом

Семья из Твери отравилась неизвестным веществом, двухлетняя дочь умерла

Многодетная семья из города Вышний Волочек Тверской области отравилась неизвестным веществом. Один из детей не выжил, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Семья заметила первые признаки отравления в четверг, 7 ноября. Двое взрослых с тремя детьми обратились за медицинской помощью, однако через некоторое время двухлетняя дочь пары скончалась в больничной палате. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно о смерти еще одного ребенка из многодетной семьи, которая отравилась неизвестным веществом во время ужина в селе Красная Сопка Красноярского края. До этого сообщалось о гибели детей в возрасте 6, 11 и 13 лет.