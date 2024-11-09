Власти Тульской области уточнили последствия атаки беспилотников

Губернатор Тульской области заявил, что после атаки БПЛА повреждены окна в домах

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил последствия атаки беспилотников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Миляева, из-за атаки 10 беспилотников (БПЛА) в четырех частных домах неподалеку от химического комбината оказались повреждены окна.

«Повреждено остекление четырех частных домов в муниципальном образовании город Алексин. Всем будет оказана помощь в замене оконных блоков. Ситуация находится под контролем», — сообщил он.

Ранее стало известно, что БПЛА атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области.