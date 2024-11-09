Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 9 ноября 2024Россия

Власти Тульской области уточнили последствия атаки беспилотников

Губернатор Тульской области заявил, что после атаки БПЛА повреждены окна в домах
Андрей Шеньшаков
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил последствия атаки беспилотников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Миляева, из-за атаки 10 беспилотников (БПЛА) в четырех частных домах неподалеку от химического комбината оказались повреждены окна.

«Повреждено остекление четырех частных домов в муниципальном образовании город Алексин. Всем будет оказана помощь в замене оконных блоков. Ситуация находится под контролем», — сообщил он.

Ранее стало известно, что БПЛА атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США отказали Украине в приоритетной поставке систем ATACMS. Глава Пентагона заявил, что Зеленский просит слишком много

      Захарова высказалась о кандидате на пост посла России в США

      Катар под давлением США потребовал от лидеров ХАМАС покинуть страну

      Российские военные отразили семь контратак ВСУ

      На Украине испугались плана Зеленского открыть аэропорт Борисполь

      Российские учителя изготовили шапочки из фольги из-за пранка

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

      Ефимова рассказала об отсутствии призовых на чемпионате России по плаванию

      19-летняя россиянка узнала о беременности во время родов

      В Польше заявили об угрозе изъятия земель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше