Беспилотники атаковали химический комбинат в Тульской области

10 беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области

10 беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области. Об этом сообщает Baza.

Как сообщает источник, один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Восемь дронов упали на территории комбината, а еще один — на территории Алексинской тепловой электроцентрали (ТЭЦ).

Известно, что в результате атаки нет пострадавших, а повреждения ограничились выбитыми стеклами. Также незначительный урон получили несколько жилых домов, расположенных неподалеку от комбината.

Ранее стало известно, что власти Смоленской области рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ.