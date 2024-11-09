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13:39, 9 ноября 2024Россия

Беспилотники атаковали химический комбинат в Тульской области

10 беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

10 беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат в Тульской области. Об этом сообщает Baza.

Как сообщает источник, один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Восемь дронов упали на территории комбината, а еще один — на территории Алексинской тепловой электроцентрали (ТЭЦ).

Известно, что в результате атаки нет пострадавших, а повреждения ограничились выбитыми стеклами. Также незначительный урон получили несколько жилых домов, расположенных неподалеку от комбината.

Ранее стало известно, что власти Смоленской области рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ.

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