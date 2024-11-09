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09:42, 9 ноября 2024Россия

В российском регионе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Смоленской области Анохин: пострадавших в результате атаки БПЛА нет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: РИА Новости

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о последствиях атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Подробностями он поделился в посте, опубликованном в Telegram.

Анохин сообщил, что над территорией Хиславичского района Смоленской области были сбиты два украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ на российский регион нет.

Глава Смоленской области также призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения.

Ранее 9 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении восьми беспилотников самолетного типа над территорией региона. Уточнялись, что пострадавших и разрушений нет.

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