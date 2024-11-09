Захарова усмехнулась над словами Кулебы про документы о поражении Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который сообщил, что до начала спецоперации заметил на столе у президента США Джо Байдена документ с описанием поражения Украины. Об этом она написалабв своем Telegram-канале.

Захарова ответила на слова Кулебы о документах насчет поражения Украины и высмеяла их. «И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — подчеркнула она.

Ранее Кудеба написал, что перед началом специальной военной операции (СВО) у Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Киева. «То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — подчеркнул он.

При этом Кулеба заверил, что всем сердцем переживал за судьбу Украины. По мнению министра, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом был именно Байден.