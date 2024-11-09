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21:55, 9 ноября 2024Мир

Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о замене российского СПГ американским

Захарова назвала популизмом слова главы ЕК фон дер Ляйен о замене СПГ из России
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о замене российского сжиженного природного газа (СПГ) американским. Она опубликовала свою реакцию в Telegram-канале.

Отмечается, что предложение фон дер Ляйен было адресовано избранному президенту США Дональду Трампу. В своем сообщении Захарова указала, что, по словам главы ЕК, американский СПГ стоит дешевле и позволит снизить цены на энергоносители.

«Заявления главы Еврокомиссии — это чистой воды популизм», — ответила дипломат. Захарова обратила внимание, что Европа ищет спотовые объемы, поскольку планирует значительно сокращать потребление газа в будущем. «А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения», — заключила представитель МИД России.

Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман объяснил, что страны Европы в ближайшие полтора-два года не смогут заменить российский СПГ на американский. Он добавил, что сейчас Россия поставляет в Европу порядка 17-18 миллионов тонн СПГ в год.

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