Аналитик признал невозможность Европы заменить российский газ на американский

Аналитик Кауфман: Европа не сможет заменить российский СПГ на американский

Страны Европы в ближайшие полтора-два года не смогут заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) на американский, признал в беседе с РИА Новости аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман.

«В ближайшие полтора-два года на рынке не будет достаточных дополнительных объемов, чтобы заменить российский СПГ на европейском рынке», — заявил эксперт, отвечая на вопрос о том, сможет ли Европа в скором времени заменить российский газ на американский.

Он добавил, что сейчас Россия поставляет в Европу порядка 17-18 миллионов тонн СПГ в год. При этом российский газ продается с крупнейшего в стране завода «Ямал СПГ» в основном с привязкой к ценам на нефть.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин поблагодарил Россию за честные цены на газ. По его словам, сербский рынок настолько мал для РФ, что мог бы рассматриваться как статистическая погрешность, однако Россия относится к этому вопросу иначе и предлагает Белграду лучшие цены и условия.