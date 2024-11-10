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01:38, 10 ноября 2024Бывший СССР

Алиев заявил о близости Баку и Еревана к согласованию мирного договора

Алиев: Баку и Ереван близки к согласованию мирного договора
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool

Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

По его словам, консенсус близок несмотря на то, что «значительная задержка Арменией своих предложений по тексту мирного договора негативно повлияла на процесс». Алиев уточнил, что стороны вернутся к обсуждению текста документа в конце ноября после климатической конференции ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

В конце октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, что Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки мирного договора. Он выразил осторожный оптимизм, что в ближайшее время сторонам удастся достичь согласия по данному вопросу, после чего договор будет готов к подписанию

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