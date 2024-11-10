Блогерши припугнули повторным терактом в «Крокусе»

Россиянки записали ролик, где в шутку пригрозили устроить теракт в «Крокусе»

Россиянки выложили в сеть видео, в котором в шутку припугнули повторным терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Видео было записано в формате «кружок» в качестве приветствия к подписчикам канала. «Мы приехали в "Крокус Сити Холл". Сейчас будем устраивать теракт. Классно», — съерничали блогерши, шагая по парковке концертного зала. Свой ролик девушки завершили выкриками «эщкере» и «йоу». На кадрах не видно, обратил ли кто-либо из прохожих на их скандальные высказывания.

Несмотря на шутливый тон угроза привлекла внимание правоохранителей. Как стало известно телеканалу «РЕН ТВ», следователи инициировали проверку по факту публикации и приступили к установлению личностей авторов видеоролика.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» перед концертом рок-группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. После атаки было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Также фигурантов дела обвиняют в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан».