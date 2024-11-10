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11:30, 10 ноября 2024Россия

Жителей Подмосковья призвали не публиковать видео с дронами

Власти Домодедово призвали не выкладывать видео с БПЛА в сеть
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В подмосковном Домодедове призвали жителей не публиковать видео с беспилотниками в сети. С таким предупреждением выступила глава городского округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители! Просим не выкладывать видео и фото с пролетами беспилотников и работой ПВО», — пишет Хрусталева. Данные материалы, как предостерегают муниципальные власти, могут быть использованы для корректировки траектории новых атак БПЛА.

При обнаружении обломков дронов приближаться и трогать их небезопасно. В этом случае необходимо позвонить по номеру 112, напоминают жителям столичного региона. Система противовоздушной обороны (ПВО) продолжает работать, граждан просят сохранять спокойствие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 32 беспилотников Вооруженных сил Украины в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна, которые летели в строну столицы. В поселке Становое Раменского городского округа после падения беспилотников загорелись два дома. Из-за атак БПЛА на Московский регион аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и вылет самолетов.

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