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19:58, 10 ноября 2024Наука и техника

Чучела птиц пустили на изготовление дронов

NYP: ученые разработали технологию изготовления дронов из тел птиц
Виктория Клабукова

Фото: Ronald Wittek / imagebroker.com / Globallookpress.com

Ученые пустили тела птиц на изготовление беспилотников. О новой разработке пишет журнал New York Post (NYP).

Технология была разработана командой Технологического института Нью-Мексико. Для маскировки устройств изобретатели решили применять чучела птиц. Ни одна птица в процессе не пострадала — для проекта были использованы изделия, находившиеся в свободной продаже.

Свой выбор исследователи остановили на голубе и крякве. При создании камуфляжа ученые научили беспилотники имитировать движения утиных лап под водой, чтобы те гребли и отталкивались при взлете. А для когтей дронов-голубей изготовили специальные сплавы с эффектом памяти.

Авторы разработки обращают внимание, что целью проекта заявлена не разведка, а наблюдение за дикой природой. Тем не менее они признают, что при всех успехах мимикрии избавиться от шума, издаваемого дроном, не вышло.

Ранее сообщалось о необычном способе ловли беспилотников. Российское дроны начали выпускать на дроны противника сеть, в которой запутываются винты летательного аппарата.

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