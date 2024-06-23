Российские дроны нашли необычный способ борьбы с украинскими БПЛА

Российские дроны начали бороться с украинскими БПЛА с помощью сетки

Российские дроны начали бороться с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с помощью сетки. О необычном способе борьбы сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что система получило название «Сеткомет». Дрон бросает на беспилотник противника сеть, которая запутывает винты, из-за чего летательный аппарат падает на землю.

Ранее специалисты НПП «Радар ммс» создали малогабаритную радиолокационную станцию (РЛС) «Иней» для обнаружения сверхмалых дронов. Станция получила базу данных, которая позволяет различать беспилотники различных типов и птиц.

В феврале заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий сообщил, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях.