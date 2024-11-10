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11:41, 10 ноября 2024Россия

Губернатор Тульской области сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Тульской области Миляев: была отражена атака БПЛА ВСУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Тульской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никаких повреждений зафиксировано не было. Об этом написал губернатор российского региона Дмитрий Миляев в своем канале в Telegram.

«В утренние часы Тульская область, как и некоторые другие регионы страны, подверглась атаке украинских беспилотников. Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ атака БПЛА на нашей территории была отражена», — написал глава региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 32 беспилотников Вооруженных сил Украины в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна, которые летели в строну столицы. Также губернатор Андрей Клычков сообщал об уничтожении БПЛА в Орловской области.

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