Губернатор Тульской области сообщил об отражении атаки беспилотников ВСУ

Губернатор Тульской области Миляев: была отражена атака БПЛА ВСУ

В Тульской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никаких повреждений зафиксировано не было. Об этом написал губернатор российского региона Дмитрий Миляев в своем канале в Telegram.

«В утренние часы Тульская область, как и некоторые другие регионы страны, подверглась атаке украинских беспилотников. Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ атака БПЛА на нашей территории была отражена», — написал глава региона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 32 беспилотников Вооруженных сил Украины в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна, которые летели в строну столицы. Также губернатор Андрей Клычков сообщал об уничтожении БПЛА в Орловской области.