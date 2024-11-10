Итальянский клуб уволил Ивана Юрича

«Рома» объявила об увольнении Ивана Юрича с должности главного тренера клуба

Итальянская «Рома» объявила об увольнении хорвата Ивана Юрича с должности главного тренера. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщается на сайте клуба.

В «Роме» поблагодарили Юрича за усердную работу, а также отметили, что он справился со сложной ситуацией в клубе с максимальным профессионализмом. «Поиск нового главного тренера уже начался, его имя будет объявлено в ближайшие дни», — гласит заявление римлян.

49-летний хорватский специалист возглавил «Рому» 18 сентября. Команда провела под его руководством 12 матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела три поражения, сведя к ничьей еще три встречи. После 12 туров нынешнего чемпионата Италии римляне с 13 очками занимают в таблице 12-е место.

La Gazzetta dello Sport писала, что главными претендентами на замену Юричу являются итальянские тренеры Роберто Манчини и Клаудио Раньери.