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21:28, 10 ноября 2024Спорт

Итальянский клуб уволил Ивана Юрича

«Рома» объявила об увольнении Ивана Юрича с должности главного тренера клуба
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Omar Havana / AP

Итальянская «Рома» объявила об увольнении хорвата Ивана Юрича с должности главного тренера. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщается на сайте клуба.

В «Роме» поблагодарили Юрича за усердную работу, а также отметили, что он справился со сложной ситуацией в клубе с максимальным профессионализмом. «Поиск нового главного тренера уже начался, его имя будет объявлено в ближайшие дни», — гласит заявление римлян.

49-летний хорватский специалист возглавил «Рому» 18 сентября. Команда провела под его руководством 12 матчей, в которых одержала четыре победы и потерпела три поражения, сведя к ничьей еще три встречи. После 12 туров нынешнего чемпионата Италии римляне с 13 очками занимают в таблице 12-е место.

La Gazzetta dello Sport писала, что главными претендентами на замену Юричу являются итальянские тренеры Роберто Манчини и Клаудио Раньери.

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