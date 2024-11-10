Лидер немецкой оппозиции назвал Шольца «хромой уткой»

Лидер ХДС Мерц: Шольц является «хромой уткой» на международной арене

Канцлер ФРГ Олаф Шольц является «хромой уткой» на международной арене. Об этом заявил председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью Stern.

«Шольц сейчас и на международной арене является хромой уткой», — заявил лидер ХДС.

По мнению Мерца, правительство ФРГ ошиблось, сделав ставку на избрание кандидата от Демократической партии Камалы Харрис президентом США. Лидер немецкой оппозиции подчеркнул, что действующее правительство Германии не будет пользоваться уважением администрации кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа после его вступления в должность. Он добавил, что готов говорить с Трампом на равных в случае избрания и активнее защищать интересы ФРГ.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказался о Шольце после распада коалиции в Германии. По его словам, канцлер ФРГ должен заниматься внутренними проблемами Германии вместо парламентских выборов в Грузии.