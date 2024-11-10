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18:13, 10 ноября 2024Спорт

Медведев проиграл американцу Фрицу в первом матче Итогового турнира ATP

Даниил Медведев проиграл американцу Фрицу в первом матче Итогового турнира ATP
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Россиянин Даниил Медведев проиграл американцу Тейлору Фрицу в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фриц одержал победу в двух сетах — 6:4, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 21 минуту. Медведев восемь раз подал навылет, допустил столько же двойных ошибок и не реализовал ни одного из трех брейк-пойнтов.

Помимо Фрица, на групповом этапе Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минауром и итальянцем Янником Синнером. Двое последних встретятся друг с другом позднее 10 ноября.

В другом квартете выступит еще один россиянин Андрей Рублев. Его соперниками на групповой стадии турнира станут немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и испанец Карлос Алькарас.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 10 по 17 ноября. Призовой фонд составляет более 15 миллионов долларов. Действующий чемпион серб Новак Джокович отказался от участия в розыгрыше из-за травмы.

Медведев становился чемпионом Итогового турнира ATP в 2020 году. Тогда в финале он в трех сетах обыграл австрийца Доминика Тима. Первым российским победителем турнира стал Николай Давыденко, завоевавший титул в 2009 году.

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