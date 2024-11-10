Минобороны сообщило о поражении двух украинских беспилотников

Минобороны: ПВО сбила 2 украинских беспилотника в Брянской и Курской областях

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника в небе над Брянской и Курской областях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

10 ноября десятки беспилотников пытались ударить по Москве, эта атака стала крупнейшей с начала СВО. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых сбитых 10 ноября дронах в 8:47 мск. Система ПВО сработала в Раменском городском округе, Домодедово и Коломне.

Кроме того, в период с 7:00 до 10:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 14 беспилотников над территорией Брянской, по 7 — над территориями Орловской и Калужской, 6 — над территорией Курской и 2 — над территорией Тульской области.

