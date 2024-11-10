Названо условие выхода из кризиса мировых автогигантов

Эксперт Кадаков: мировые автогиганты не выйдут из кризиса без господдержки

Столкнувшимся с трудностями мировым автопроизводителям потребуется государственная поддержка, без нее, а также продажи части активов обойтись им вряд ли удастся. Такие условия выхода отрасли из кризиса назвал в беседе с «Газетой.ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Многие автогиганты еще не оправились от пандемийного кризиса, плюс бесконечное необдуманное давление "зеленой" повестки. У многих проблемы в Китае, дорожающие энергоносители и проседание продаж в Европе», — перечислил он причины проблем. На фоне того, что жители КНР стали чаще покупать отечественные машины, эксперт считает, что европейцам предстоит выйти из убыточных активов и больше кооперироваться друг с другом.

Как напоминает издание, ушедших из России глобальных игроков автопрома накрыла волна рецессии. Японские топ-компании отрасли готовятся к сокращениям — так Toyota намерена уволить девять тысяч сотрудников, а немецкие теряют прибыль в том числе на рынках Китая и ждут там еще больших проблем из-за экономической холодной войны, разгорающейся между ЕС и КНР на фоне введенных ЕС пошлин на электромобили.