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01:35, 10 ноября 2024Мир

Немецкий политик ушел в отставку из-за фото секс-куклы с нацистской символикой

Spiegel: член ХДС уволился после критики из-за фото с нацистской символикой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Немецкий политик ушел в отставку из-за обрушившейся на него критики из-за фото с нацистской символикой. Об инциденте сообщило издание Der Spiegel.

Как отмечается в статье, член Христианско-демократического союза (ХДС) Бюлент Бюйюкбайрам опубликовал фотографию секс-куклы с петлей на шее, на голове которой были нарисованы две буквы «S» в виде символа СС. Кроме того, на ней была надета футболка с надписью «К черту Санкт-Паули» (футбольный клуб — прим. «Ленты. ру»).

Политик прокомментировал свой поступок, назвав его глупостью и ошибкой. По словам Бюйюкбайрама, после публикации фото ему начали поступать серьезные угрозы. Он также сообщил, что уже принес извинения клубу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. После этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что готов распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы в ФРГ, если депутаты откажут канцлеру страны в доверии.

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