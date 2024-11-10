Немецкий политик ушел в отставку из-за фото секс-куклы с нацистской символикой

Spiegel: член ХДС уволился после критики из-за фото с нацистской символикой

Немецкий политик ушел в отставку из-за обрушившейся на него критики из-за фото с нацистской символикой. Об инциденте сообщило издание Der Spiegel.

Как отмечается в статье, член Христианско-демократического союза (ХДС) Бюлент Бюйюкбайрам опубликовал фотографию секс-куклы с петлей на шее, на голове которой были нарисованы две буквы «S» в виде символа СС. Кроме того, на ней была надета футболка с надписью «К черту Санкт-Паули» (футбольный клуб — прим. «Ленты. ру»).

Политик прокомментировал свой поступок, назвав его глупостью и ошибкой. По словам Бюйюкбайрама, после публикации фото ему начали поступать серьезные угрозы. Он также сообщил, что уже принес извинения клубу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. После этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что готов распустить бундестаг и провести досрочные парламентские выборы в ФРГ, если депутаты откажут канцлеру страны в доверии.