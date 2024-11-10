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04:38, 10 ноября 2024Мир

Премьер Польши анонсировал объявление о сроках прекращения огня на Украине

Туск заявил о подготовке плана, затрагивающего сроки прекращения огня на Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск в скором времени встретится с лидерами стран Североатлантического альянса, чтобы обсудить конфликт на Украине. По его словам, союзники ожидают предложений избранного президента США Дональда Трампа со сроками прекращения огня в зоне боевых действий и гарантиями для Киева. Политик заявил об этом во время пресс-конференции, опубликованной его канцелярией на YouTube.

Он указал, что в настоящий момент план США по мирному урегулированию конфликта находится в процессе подготовки. «Можно ожидать очень скоро, когда [избранный президент США] вступит в должность, предложения о потенциальной приостановке огня: на каких границах, каковы гарантии для Украины. И это все будет в контексте того, что американское решение позволит Штатам иметь меньше обязательств перед Европой», — добавил Туск.

Тем временем глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что говорить о плане Дональда Трампа по Украине преждевременно, поскольку его администрация еще не начала работу.

Ранее премьер Польши сообщил, что любые решения по разрешению конфликта на Украине должны гарантировать безопасность Варшавы. При этом Туск подчеркнул, что Польша будет стоять на позиции, что ничего нельзя решать без Украины.

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