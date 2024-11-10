Силы ПВО за ночь сбили более 20 беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.
В ведомстве уточнили, что 17 дронов было перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области, три — Ростовской области, два — над Белгородской областью и один в небе над Курской областью.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Брянске произошло возгорание нежилых строений в результате атаки беспилотника. Также в Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки дронов ВСУ.