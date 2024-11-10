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08:27, 10 ноября 2024Россия

Силы ПВО за ночь сбили более 20 беспилотников над территорией России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 23 беспилотника ВСУ над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что 17 дронов было перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области, три — Ростовской области, два — над Белгородской областью и один в небе над Курской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Брянске произошло возгорание нежилых строений в результате атаки беспилотника. Также в Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки дронов ВСУ.

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