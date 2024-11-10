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08:53, 10 ноября 2024Россия

Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников в Раменском городском округе

Собянин: еще два беспилотника ликвидированы в Раменском городском округе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Раменском городском округе еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в настоящий момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее 10 ноября Собянин заявил, что силы ПВО сбили БПЛА в Раменском городском округе. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр Москвы.

В конце октября средства ПВО Минобороны России отразили в Раменском городском округе атаку беспилотника. Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

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