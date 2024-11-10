Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников в Раменском городском округе

Собянин: еще два беспилотника ликвидированы в Раменском городском округе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Раменском городском округе еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в настоящий момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее 10 ноября Собянин заявил, что силы ПВО сбили БПЛА в Раменском городском округе. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр Москвы.

В конце октября средства ПВО Минобороны России отразили в Раменском городском округе атаку беспилотника. Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.