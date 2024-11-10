«Спартак» разгромил дебютанта РПЛ

«Спартак» со счетом 4:0 обыграл «Акрон» в матче 15-го тура РПЛ

«Спартак» разгромил дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» в матче 15-го тура чемпионата. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. В составе «Спартака» по два мяча забили Тео Бонгонда и Манфред Угальде.

«Спартак» с 28 очками после 15 туров занимает пятое место в таблице РПЛ. «Акрон» с 16 очками идет девятым.

Ранее 10 ноября в другом матче 15-го тура РПЛ ЦСКА со счетом 2:1 обыграл самарские «Крылья Советов» в гостях. Победный мяч армейцев на 84-й минуте забил защитник Данил Круговой.