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13:04, 10 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о начале городских боев в Курахово

Силовики: городские бои начались в Курахово в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Городские бои начались в подконтрольном Украине городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На территории города [Курахово] идут городские бои», — заявили силовики.

Источники агентства сообщили о проникновении Вооруженных сил России в черте Курахово. По их информации, Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать в город небольшие группы солдат.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС России начали перерезать трассу Запорожье — Курахово. Он добавил, что в ходе активных боев ВСУ потеряют контроль над городом в ДНР.

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