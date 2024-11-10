Стало известно о начале городских боев в Курахово

Силовики: городские бои начались в Курахово в ДНР

Городские бои начались в подконтрольном Украине городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На территории города [Курахово] идут городские бои», — заявили силовики.

Источники агентства сообщили о проникновении Вооруженных сил России в черте Курахово. По их информации, Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать в город небольшие группы солдат.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС России начали перерезать трассу Запорожье — Курахово. Он добавил, что в ходе активных боев ВСУ потеряют контроль над городом в ДНР.