В Финляндии захотели увеличить военные расходы из-за «угрозы» от России

Президент Финляндии Стубб допустил рост расходов на оборону из-за Трампа и РФ

Финляндия может увеличить расходы на оборону из-за «угрозы» со стороны России, а также в связи с победой на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Об этом заявил финский президент Александр Стубб в разговоре с Ilta-Sanomat.

Он отметил, что стране нужно морально готовиться к росту расходов. Глава государства считает, что Финляндия сталкивается с угрозой со стороны России. Кроме того, его беспокоит глобальная нестабильность. «Сейчас очень вероятно, что расходы увеличатся», — заключил Стубб.

Ранее президент Финляндии допустил налаживание отношений с Россией в будущем. Он полагает, что «когда-нибудь» отношения двух стран наладятся и будут использованы во благо.