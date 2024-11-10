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03:03, 10 ноября 2024Мир

В Финляндии захотели увеличить военные расходы из-за «угрозы» от России

Президент Финляндии Стубб допустил рост расходов на оборону из-за Трампа и РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Josh Arslan / Reuters

Финляндия может увеличить расходы на оборону из-за «угрозы» со стороны России, а также в связи с победой на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Об этом заявил финский президент Александр Стубб в разговоре с Ilta-Sanomat.

Он отметил, что стране нужно морально готовиться к росту расходов. Глава государства считает, что Финляндия сталкивается с угрозой со стороны России. Кроме того, его беспокоит глобальная нестабильность. «Сейчас очень вероятно, что расходы увеличатся», — заключил Стубб.

Ранее президент Финляндии допустил налаживание отношений с Россией в будущем. Он полагает, что «когда-нибудь» отношения двух стран наладятся и будут использованы во благо.

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