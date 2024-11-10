В США разработали дроны из чучел птиц

В Технологическом институте Нью-Мексико разработали дроны из чучел птиц

Ученые Технологического института Нью-Мексико в США разработали дроны из чучел птиц. Об этом сообщило издание New York Post.

Отмечается, что проект «объединяет физиологию птиц с передовой механикой дронов», что позволит максимально точно имитировать их полет. Разработчики подчеркивают, что использовали чучела и ни один пернатый представитель природы не пострадал.

Подчеркивается, что новая технология будет использоваться для наблюдения за птицами в естественной среде обитания.

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