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22:43, 10 ноября 2024Наука и техника

В США разработали дроны из чучел птиц

В Технологическом институте Нью-Мексико разработали дроны из чучел птиц
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ученые Технологического института Нью-Мексико в США разработали дроны из чучел птиц. Об этом сообщило издание New York Post.

Отмечается, что проект «объединяет физиологию птиц с передовой механикой дронов», что позволит максимально точно имитировать их полет. Разработчики подчеркивают, что использовали чучела и ни один пернатый представитель природы не пострадал.

Подчеркивается, что новая технология будет использоваться для наблюдения за птицами в естественной среде обитания.

Ранее в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) ученые начали «видеть» людей сквозь стены благодаря уникальному изобретению. Они разработали метод отслеживания электромагнитного поля человека с помощью хаос-ритмов.

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