В США заявили о готовности российских войск к очистке Курской области от ВСУ

NYT: РФ сосредоточила в Курской области 50-тысячную группировку

Россия сконцентрировала в Курской области группировку из 50 тысяч военнослужащих, узнала газета The New York Times от источников в США и на Украине.

По данным издания, речь идет о подготовке к тому, чтобы «очистить Курскую область от ВСУ».

В российском регионе с 6 августа идут бои с украинскими подразделениями в Курской области, с 10 августа там был введен режим контртеррористической операции.

По словам российских военных экспертов, ВСУ постепенно утрачивают возможности выхода из Курской области, что связано прежде всего с большими потерями и ухудшением погодных условий.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» о заблокированных у водохранилища в Курской области 10 тысячах украинских бойцах, которые находятся там и несут потери, «потому что приказано из-за океана: любой ценой, хотя бы до выборов [в США]».