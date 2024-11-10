Загадочная комета засияла почти в 300 раз ярче

Британские ученые заметили яркую вспышку на комете 29P/Швассмана-Вахмана

Британские ученые зафиксировали яркую вспышку на загадочной комете 29P/Швассмана-Вахмана — она стала сиять почти в 300 раз сильнее. Об этом говорится на сайте Британской астрономической ассоциации (BAA).

Согласно данным исследователей космоса на огромной криовулканической комете произошло четыре извержения за 48 часов, после чего она стала светиться ярче в 289 раз из-за мощного выброса криомагмы.

29P является кометой-«кентавром» и проводит всю свою жизнь в пределах внутренней части Солнечной системы. Это ледяной объект диаметром 60 километров. Для ученых она остается загадкой — взрывы на ее поверхности невозможно спрогнозировать, что влияет на ее криовулканическую активность до сих пор неизвестно.

29 октября ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус сообщил о разрешении кометы C/2024 S1 (ATLAS) при сближении с Солнцем.